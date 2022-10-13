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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ЗА НЕДЕЛЮ ОХВАТИЛО МОНИТОРИНГОМ 392 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ НАРУШЕНИЯ ЦЕН
10:08 14.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усилило проверки по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по всей республике в период с 7 по 12 октября 2022 года контрольными мероприятиями охвачено 392 торговых объекта различных форм собственности.
Нарушения установлены в 3 торговых объектах, по 4 фактам усматриваются нарушения, в связи с чем субъектам хозяйствования направлены дополнительные запросы.
МАРТ напоминает всем субъектам хозяйствования о неукоснительном соблюдении законодательства. При выявлении роста цен (тарифов), к нарушителям будут применены соответствующие меры.
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