Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усилило проверки по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по всей республике в период с 7 по 12 октября 2022 года контрольными мероприятиями охвачено 392 торговых объекта различных форм собственности.

Нарушения установлены в 3 торговых объектах, по 4 фактам усматриваются нарушения, в связи с чем субъектам хозяйствования направлены дополнительные запросы.

МАРТ напоминает всем субъектам хозяйствования о неукоснительном соблюдении законодательства. При выявлении роста цен (тарифов), к нарушителям будут применены соответствующие меры.