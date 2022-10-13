Презентация возможностей и преимуществ площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) прошла 12 октября 2022 г. на семинаре, организованном Торговым представительством Российской Федерации в Беларуси в рамках Белорусского энергетического и экологического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие представители 18 ведущих предприятий топливно-энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей промышленности Российской Федерации, в том числе корпорация «Росатом», АО «Атомстройэкспорт», АО «Трансмашхолдинг» и АО «Завод Чувашкабель».

В ходе презентации были раскрыты все основные отличительные особенности площадки БУТБ, такие как заключение сделок через интернет с использованием ЭЦП, мультиязычный интерфейс, автоматический поиск импортозамещающих товаров по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и возможность размещения заявок на изготовление необходимой продукции по чертежам заказчика. При этом особое внимание было уделено положительному опыту работы российских компаний на биржевой электронной площадке, которая не только обеспечила им упрощенный выход на рынок Республики Беларусь, но и предоставила удобный механизм для экспорта в третьи страны.

Еще одним важным моментом, затронутым в презентации, стал внедренный на БУТБ комплекс инструментов, позволяющий свести к минимуму риски участников биржевых торгов. Среди прочего это биржевой задаток, расчеты по схеме «поставка против платежа» и система сопровождения сделок, способствующая решению всех проблемных вопросов между контрагентами в досудебном порядке.

По итогам презентации представителем БУТБ проведены переговоры с рядом российских предприятий, выразивших заинтересованность в реализации своей продукции через биржевую торговую платформу.