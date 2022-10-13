В сети ЭЗС Malanka можно пополнять внутренний баланс, используя карты платежной системы МИР. Об этом сообщает Telegram-канал сети.

В сети напомнили, что пополнить внутренний баланс можно по картам банков Беларуси, кроме карт банков-эмитентов, которые под санкциями: БелВэб, Технобанк, РРБ, Дабрабыт, ВТБ, Сбербанк, Белинвестбанк. Во всех валютах с 3-D Secure и без 3-D Secure.

Платежи по европейским, американским, японским и других стран картам также проходят.

Платежи по картам российских банков не будут проходить, за исключением карт МИР. Российские банки были отключены от Visa и MasterCard.