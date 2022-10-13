Аналитики Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовили обзор ценовой ситуации на потребительском рынке в сентябре 2022 года.

Согласно информации, в сентябре второй месяц подряд отмечается замедление прироста ценовых показателей в годовом выражении: прирост индекса потребительских цен к сентябрю 2021 г. составил 17,4% (17,9% – в августе, 18,1% – в июле), постоянно регулируемых цен (тарифов) – 10,9% (11,5% – в августе, 11,8% – в июне-июле). Прирост базовой инфляции (свободных цен) замедлился до 20% в годовом выражении (20,7% месяцем ранее).

К декабрю 2021 г. потребительские цены выросли на 14,8%, по отношению к предыдущему месяцу – сезонно увеличились (на 0,9%).

За последние 10 лет (с 2012 по 2021 год) потребительские цены в сентябре, как правило, в среднем увеличивались около 1% в месяц, что связано с возобновлением роста сезонных цен на фоне окончания летнего периода.

Годовой прирост цен на мясо и мясопродукты замедлился на 3,1% и составил 14,7%, на мебель – на 1,8% (12,6%), на телевизоры – на 3,5% (12,4%), на синтетические моющие средства – на 4,6% (27,5%).

Значимое влияние на годовую инфляцию продолжает также оказывать удорожание молока и молочных продуктов (прирост цен составил 14,3% в годовом выражении), плодоовощной продукции (10,9%), а также товаров, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: рыба и рыбопродукты (24%), одежда (9,6%), обувь (9,3%).

Около 40% от всей инфляции за месяц обусловлено сезонным увеличением цен на овощи (на 19,5% к августу текущего года) и фрукты (на 8,8%). Наибольшими темпами увеличились в цене помидоры (в 1,7 раза), огурцы (в 2,4 раза) и капуста (на 14%), однако их прирост носит восстановительный характер. Фиксируется прирост цен на бананы (на 42,1%) и плоды цитрусовые (на 11,2%).

За последние 10 лет (с 2012 по 2021 год) в сентябре цены на свежие помидоры и огурцы восстанавливались в цене (прирост цен в среднем составляет 34,2% и 55,4% соответственно) после их сезонного снижения в летний период (период массовой уборки урожая открытого грунта).

В холодный период года огурцы и помидоры либо производятся в защищенном грунте (с использованием отопления и освещения), либо их производство не осуществляется вовсе, потребность организаций торговли удовлетворяется преимущественно за счет импортных поставок. В данный период отмечается увеличение отпускных и розничных цен.

В сентябре по отношению к предыдущему месяцу продолжилось удорожание товаров мясомолочной группы: мясо и мясопродукты к августу текущего года подорожали порядка 1,2%, молоко и молочные продукты – на 1,6%.

На увеличение цен на отечественные товары оказывает влияние рост затрат (в настоящее время фиксируется инфляция издержек).

По данным Белстата, в январе-июле текущего года к аналогичному периоду предыдущего года себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 9,4%.

За сентябрь цены производителей сельскохозяйственной продукции увеличились на 4,1%, промышленной продукции – на 0,3%, в том числе производителей потребительских товаров – не изменились.

Сохраняется увеличение цен на товары непродовольственного сегмента: одежда за месяц подорожала на 1,6%, парфюмерно-косметические товары – на 3%.

Прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) замедлился до 10,9% в годовом выражении (11,5% в августе, 11,8% – в июне-июле текущего года).

По отношению к предыдущему месяцу отмечается повышение цен на табачные изделия (на 0,3%), а также в рамках плана – тарифов на услуги высшего образования (на 9,7%). Отмечается увеличение стоимости услуг горячего водоснабжения (на 2,8%) за счет пересмотра норм потребления коммунальных услуг на одного человека.

Стоимость детских дошкольных учреждений снизилась на 8,4% после отмены ежегодного ее повышения в июне-августе.