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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


17:48 13.10.2022

Комитетом государственного контроля пресечена противоправная деятельность должностных лиц ряда торговых объектов в Гродненской области по необоснованному повышению цен на реализуемую продукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица двух сетевых торговых объектов, расположенных в Гродно и Волковыске, дали незаконное указание по переоценке в сторону увеличения розничных цен на товары (не менее 30 ассортиментных позиций, в том числе колбасные изделия, мясные консервы, мороженное и т.д.) и их реализации в указанных торговых объектах. Цены на продукты питания были увеличены с 6 по 8 октября 2022 года, увеличение по отдельным товарам доходило до 1,7 рубля.

Таким образом, должностными лицами нарушены требования директивы от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен», а их действия повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также правам и законным интересам граждан, которые приобрели данные товары по завышенной цене.

По результатам проведенных проверочных мероприятий управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в отношении должностных лиц торговых объектов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (превышение власти или служебных полномочий).
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