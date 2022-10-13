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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 14 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ


17:15 13.10.2022

В Комитете госконтроля Могилевской области 14 октября состоится «горячая» линия по вопросам качества школьного питания в учреждениях региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, специалистов КГК интересует мнение родителей и работников организаций, обеспечивающих питание учащихся в школах, об имеющихся проблемах в этой сфере. Также граждане могут сообщить информацию о нарушениях и недостатках в организации школьного питания, в том числе при использовании средств на эти цели.

Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по номеру телефона (8-0222) 62-49-34.
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