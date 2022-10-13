|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 14 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
17:15 13.10.2022
В Комитете госконтроля Могилевской области 14 октября состоится «горячая» линия по вопросам качества школьного питания в учреждениях региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, специалистов КГК интересует мнение родителей и работников организаций, обеспечивающих питание учащихся в школах, об имеющихся проблемах в этой сфере. Также граждане могут сообщить информацию о нарушениях и недостатках в организации школьного питания, в том числе при использовании средств на эти цели.
Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по номеру телефона (8-0222) 62-49-34.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2022
Курсы в банках
на 13.10.2022
Конвертация в банках
на 13.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте