В Комитете госконтроля Могилевской области 14 октября состоится «горячая» линия по вопросам качества школьного питания в учреждениях региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, специалистов КГК интересует мнение родителей и работников организаций, обеспечивающих питание учащихся в школах, об имеющихся проблемах в этой сфере. Также граждане могут сообщить информацию о нарушениях и недостатках в организации школьного питания, в том числе при использовании средств на эти цели.

Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по номеру телефона (8-0222) 62-49-34.