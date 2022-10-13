Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на 2023 год.

Как сообщает Telegram-канал концерна, документ гарантирует бесперебойное обеспечение внутреннего рынка сахаром под полную его потребность, для предприятий же – это возможность оперативно отгружать сахар по экспортным контрактам».

«На 2023 год мы увеличиваем объем запаса сахара для того, чтобы иметь достаточный резерв и в полной мере удовлетворять потребность не только торговых организаций, но и промышленных предприятий. Мы видим возрастающий спрос на сахар со стороны кондитерских предприятий. С учетом хорошего урожая этого года планируем создать достаточные объемы для экспорта сахара на традиционные направления», - рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.