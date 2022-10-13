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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАЛИ ГРАФИК ПОСТАВКИ САХАРА НА 2023 ГОД
16:52 13.10.2022
Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на 2023 год.
Как сообщает Telegram-канал концерна, документ гарантирует бесперебойное обеспечение внутреннего рынка сахаром под полную его потребность, для предприятий же – это возможность оперативно отгружать сахар по экспортным контрактам».
«На 2023 год мы увеличиваем объем запаса сахара для того, чтобы иметь достаточный резерв и в полной мере удовлетворять потребность не только торговых организаций, но и промышленных предприятий. Мы видим возрастающий спрос на сахар со стороны кондитерских предприятий. С учетом хорошего урожая этого года планируем создать достаточные объемы для экспорта сахара на традиционные направления», - рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.
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