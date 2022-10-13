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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 16%
16:21 13.10.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 116%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,6% и 121,5% соответственно, промежуточные товары – 102,6% и 119,4%, потребительские товары – 100,7% и 115соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. подорожала на 2,6%, с декабрем 2021 года – на 20%. При этом годовой рост цен в сентябре текущего года составил 23,9%. За январь-сентябрь 2022 года цены подскочили к уровню января-сентября 2021 года на 17,7%.
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