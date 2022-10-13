По итогам 8 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика финансовых результатов работы организаций реального сектора экономики. Это отмечает Министерство экономики Беларуси.

Согласно информации, в целом по экономике рентабельность достигла 9%, на 1 процентный пункт превысив уровень прошлого года.

Продолжают сокращаться количество убыточных организаций и их удельный вес. Данный тренд наблюдается с начала года.

Долговая нагрузка также снижается. Ее уровень в августе по сравнению с началом года уменьшился на 3,1%.