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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
15:12 13.10.2022
По итогам 8 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика финансовых результатов работы организаций реального сектора экономики. Это отмечает Министерство экономики Беларуси.
Согласно информации, в целом по экономике рентабельность достигла 9%, на 1 процентный пункт превысив уровень прошлого года.
Продолжают сокращаться количество убыточных организаций и их удельный вес. Данный тренд наблюдается с начала года.
Долговая нагрузка также снижается. Ее уровень в августе по сравнению с началом года уменьшился на 3,1%.
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