ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ


14:17 13.10.2022

Республиканский научно-практический семинар «Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава» состоится 14 октября на базе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в семинаре примут участие врачи-травматологи-ортопеды из всех регионов республики. Будут проведены мастер-классы по эндопротезированию тазобедренного сустава. Состоится обсуждение представленных клинических случаев.

Республиканский научно-практический семинар предоставляет уникальную возможность врачам-травматологам-ортопедам увидеть и обсудить последние достижения в области эндопротезирования тазобедренного сустава, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2022
валюта курс
EUR 2.5283
USD 2.5830
RUB 4.0320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5118 -0.0165
USD 2.5704 -0.0126
RUB 4.0381 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5150 2.5350
USD 2.5750 2.5880
RUB 3.1000 4.0400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9720 0.9820
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 63.3000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте