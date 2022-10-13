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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
14:17 13.10.2022
Республиканский научно-практический семинар «Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава» состоится 14 октября на базе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в семинаре примут участие врачи-травматологи-ортопеды из всех регионов республики. Будут проведены мастер-классы по эндопротезированию тазобедренного сустава. Состоится обсуждение представленных клинических случаев.
Республиканский научно-практический семинар предоставляет уникальную возможность врачам-травматологам-ортопедам увидеть и обсудить последние достижения в области эндопротезирования тазобедренного сустава, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень.
Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.
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