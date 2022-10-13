ЭКОНОМИКА РБ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

14:17 13.10.2022 Республиканский научно-практический семинар «Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава» состоится 14 октября на базе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в семинаре примут участие врачи-травматологи-ортопеды из всех регионов республики. Будут проведены мастер-классы по эндопротезированию тазобедренного сустава. Состоится обсуждение представленных клинических случаев. Республиканский научно-практический семинар предоставляет уникальную возможность врачам-травматологам-ортопедам увидеть и обсудить последние достижения в области эндопротезирования тазобедренного сустава, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень. Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.