На 1 октября 2022 г. для многодетных семей открыто 118 793 депозитных счета «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 36,2 тыс. депозитных счетов на Br858 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 сентября 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 62 384 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 52 791, на получение образования – 4243, на получение медицинских услуг – 5347, на приобретение товаров для инвалидов – 3 заявления.

Принято 59 762 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области – 12 747, далее идут Минская – 10 192, Гомельская область – 9596, Минск – 8404, Гродненская область – 6897, Могилевская – 6068, Витебская – 5858.