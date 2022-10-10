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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРОКАЧАЕТ 4G В БОЛЕЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ


13:06 13.10.2022

Мобильный оператор life:) в партнерстве с beCloud продолжаемт расширять сеть 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в октябре планируется запуск и ввод в эксплуатацию 95 новых базовых станций по всей стране. Это позволит абонентам более комфортно пользоваться всеми преимуществами связи четвертого поколения: быстрее загружать тяжелый контент и делиться файлами, смотреть видео онлайн в высоком разрешении.

В Брестской области готовы к запуску 4G-станции в таких населенных пунктах, как Молчадь, Городище, Заполье и других. На Витебщине ― в Болбасово и Тригубцах. Более комфортной 4G станет в населенных пунктах Гомельской области, например, в Глыбоцком, Радеево, Ченках. Попробовать мобильный интернет на высоких скоростях смогут жители Буйничей, Брожи и других деревень Могилевской области.

Пропускная способность 4G повысится для жителей Минска и Минской области. Расширение сети охватит Логойск, Борисов, Марьину Горку, Слуцк и Жодино. В Минске новые станции установят: в микрорайоне Веснянка (ул. Нарочанская и ул. Тимирязева), в микрорайоне Степянка (ул. Подлесная), в Центральном районе (ул. Коммунистическая).

Большинство станций будут работать в диапазоне 800 МГц. Он обладает большим радиусом действия, позволяет эффективно обеспечивать покрытие вне крупных городов и гарантирует стабильность связи на обширных территориях.

К концу года существующую сеть пополнят до 220 базовых станций в частотных диапазонах LTE800 и LTE1800. Это позволит абонентам использовать преимущества каждого формата: чем ниже частота, тем лучше проникновение сигнала через стены зданий и тем больше «дальнобойность» базовых станций. Высокие частоты хороши для улучшения качества связи в местах плотной застройки, где требуется высокая емкость сети. Новые станции заработают в Минской и Могилевской области, а также в Брестской, Гомельской и Витебской областях.

В планах на 2023 год — расширить географию предоставления услуг 4G своим абонентам в Гродненской области. Проект по развитию связи четвертого поколения компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

Сегодня абоненты могут пользоваться 4G почти в 20 тыс. городах, селах, деревнях и агрогородках страны. А проникновение высокоскоростного интернета охватывает площадь, на которой проживает более 97,6% населения Беларуси.
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