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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ IT-АКАДЕМГРАДА «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БЕЛАРУСИ»
12:45 13.10.2022
БГУ представит 13 инновационных разработок на первой выставке-форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», которая пройдет 13-14 октября в Минске (пр-т Независимости, 66).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экспозицию БГУ составит «Программный инструментарий для анализа кредитоспособности и финансовой стабильности экономики». Разработка выполнена по заданию Национального банка Беларуси и предназначена для оценки кредитоспособности и финансовой стабильности экономики. Автоматизированная система анализирует данные финансовой отчетности предприятий и рассчитывает статистические экономические показатели их кредитоспособности и вероятных рисков.
В числе экспонатов также «Многоканальная система для контроля радиационной обстановки на крупных радиационно-опасных или радиационно-чувствительных объектах и территориях». Сегодня она установлена на территории Беларуси по периметру Белорусской атомной электростанции, а также в направлении Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Система позволяет зафиксировать изменения радиационного фона на установленных территориях и оперативно передать информацию в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды» представит Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ. Это сайт с интерактивными картами отдельного региона. Они включают в себя информацию о показателях атмосферного воздуха, сточных, подземных и поверхностных водах, химических загрязнений земли, уровня радиации. Например, при выборе точки на карте атмосферного воздуха можно увидеть его детальный разбор на компоненты и проанализировать уровень загрязнения.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть макеты спутников BSUSat-1и BSUSat-2 и многофункциональный комплекс «Alma Meter 2», предназначенный для исследования и генерации электрических сигналов и преобразования сигналов от датчиков физических величин.
Организатором научного мероприятия выступает Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.
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