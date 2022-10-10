|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО ФАКТАМ НЕОБОСНОВАННОГО ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ В МИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
12:22 13.10.2022
Комитетом государственного контроля выявлены факты необоснованного повышения цен с 6 по 8 октября текущего года на продовольственные товары в двух магазинах Минского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, указания о необходимости повышения цен дала директор предприятия, которому принадлежат торговые объекты, зная о наличии соответствующего запрета, установленного директивой ь от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен».
Всего в продаже было выявлено более 50 наименований товаров по завышенной цене.
По результатам проведенных проверочных мероприятий прокуратурой Минского района в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 13.10.2022
Конвертация в банках
на 13.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте