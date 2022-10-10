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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ФАКТАМ НЕОБОСНОВАННОГО ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ В МИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО


12:22 13.10.2022

Комитетом государственного контроля выявлены факты необоснованного повышения цен с 6 по 8 октября текущего года на продовольственные товары в двух магазинах Минского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, указания о необходимости повышения цен дала директор предприятия, которому принадлежат торговые объекты, зная о наличии соответствующего запрета, установленного директивой ь от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен».

Всего в продаже было выявлено более 50 наименований товаров по завышенной цене.

По результатам проведенных проверочных мероприятий прокуратурой Минского района в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).
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