Комитетом государственного контроля выявлены факты необоснованного повышения цен с 6 по 8 октября текущего года на продовольственные товары в двух магазинах Минского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, указания о необходимости повышения цен дала директор предприятия, которому принадлежат торговые объекты, зная о наличии соответствующего запрета, установленного директивой ь от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен».

Всего в продаже было выявлено более 50 наименований товаров по завышенной цене.

По результатам проведенных проверочных мероприятий прокуратурой Минского района в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).