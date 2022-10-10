В проект плана государственной стандартизации на 2023 год включено более 300 тем. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич.

«Госстандартом сформирован проект плана государственной стандартизации на 2023 г. В него на сегодняшний момент включено 337 тем, и предложения продолжают поступать. Их заинтересованные организации могут направить в адрес Госстандарта до 17 октября 2022 года», – сказала она.

Говоря о проводимых работах в области стандартизации, Оксана Гришкевич подчеркнула, что план государственной стандартизации построен с учетом принципов опережающей стандартизации и нацелен на повышение интернационализации фонда, сокращение среднего возраста стандартов, развитие промышленности и экономики. В 2022 г. утверждено около 500 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений в действующие стандарты. Свыше 70% из них гармонизированы с международными требованиями, что способствует применению признанных в мире технических решений, устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей.

Приоритет отдается таким направлениям, как электротранспорт, смарт-индустрия, энергоэффективные технологии. В целом стандартизация поддерживает те отрасли, которые вносят свой вклад в ВВП Беларуси.

«В социальном секторе упор делается на создание доступной среды для граждан. Важным направлением также является сокращение неперерабатываемых отходов. В этом году проводится комплекс работ по стандартизации в связи с изменением законодательства в области безопасности дорожного движения, обеспечении единства измерений», – подчеркнула специалист.

Разработка межгосударственных стандартов (ГОСТ) – основной инструмент выполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза, нормативная основа для полномасштабного запуска совместных проектов по производству продукции, реализуемых в СНГ и ЕАЭС, например, электробусов. К слову, в этом году Республикой Беларусь было разработано 73 ГОСТ, введено в действие на территории страны – 360.

Кроме этого, ежегодно проводится работа по оценке научно-технического уровня фонда действующих стандартов, после чего принимается решение о внесении в них изменений или отмене. В этом году отменено более 260 стандартов, требования которых перестали быть актуальными.