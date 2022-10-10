Брестские таможенники установили факты перемещения шести легковых автомобилей премиум-класса по товаросопроводительным документам, содержащим недостоверные сведения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, три грузовых автомобиля VOLVO с перевозимыми легковыми автомобилями, принадлежащих одному перевозчику, следовали из Германии через пункт пропуска «Козловичи».

По представленным к оформлению документам общая стоимость легковых автомобилей составляла порядка одного миллиона рублей. При досмотре сотрудниками таможни установлено, что указанные сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. При проведении проверочных мероприятий определена фактическая стоимость авто, которая оказалась в три раза больше заявленной и составила более 3 млн рублей.

Таким образом, предоставление недостоверных сведений могло послужить основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 756 тыс. рублей.

BMW X5 2022 года выпуска, MERCEDES-BENZ AMG G 63 2022 года выпуска, два RANGE ROVER 50AA030 2022 года выпуска, HYUNDAI STARIA 2022 года выпуска задержаны.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.