За сентябрь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы (МЗП) составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Таким образом, в сентябре МЗП по сравнению с августом не изменилась.

В последний раз минимальную зарплату индексировали в июле, тогда она выросла на 1,33 рубля — с 480,96 до 482,29 рубля.

Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.

По данным Национального статкомитета, месячная инфляция в сентябре составила 0,9%. С начала года цены выросли на 14,8%. При этом годовая инфляция в Беларуси в сентябре замедлилась до 17,4%. Цены на продтовары в годовом выражении выросли на 18,3%, а на непродовольственные товары – на 20,3%. Услуги в годовом выражении в сентябре подорожали на 11,9%.