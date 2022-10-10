|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗА СЕНТЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ИНДЕКСИРОВАТЬ НЕ БУДУТ
10:38 13.10.2022
За сентябрь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы (МЗП) составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Таким образом, в сентябре МЗП по сравнению с августом не изменилась.
В последний раз минимальную зарплату индексировали в июле, тогда она выросла на 1,33 рубля — с 480,96 до 482,29 рубля.
Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.
По данным Национального статкомитета, месячная инфляция в сентябре составила 0,9%. С начала года цены выросли на 14,8%. При этом годовая инфляция в Беларуси в сентябре замедлилась до 17,4%. Цены на продтовары в годовом выражении выросли на 18,3%, а на непродовольственные товары – на 20,3%. Услуги в годовом выражении в сентябре подорожали на 11,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 13.10.2022
Конвертация в банках
на 13.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте