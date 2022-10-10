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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УСТАНОВЛЕН 91 ФАКТ НЕУПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ


10:04 13.10.2022

Налоговыми органами Витебской области по результатам проведенных за 9 месяцев 2022 года проверок установлен 91 факт неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 45 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доначислено всего подоходного налога по результатам проверок 2 002,7 тыс. рублей, в том числе в результате выплаты заработной платы «в конверте» в сумме 1 591,9 тыс. рублей. При этом выявлены факты удержания, но неперечисления в бюджет налоговыми агентами подоходного налога в сумме 646,1 тыс. рублей.

Как показывает практика контрольной работы, если проверяемый субъект выплачивает заработную плату «в конвертах», значит у него есть сокрытая выручка от реализации товаров (работ, услуг), которая и служит источником таких выплат. За 9 месяцев текущего года сумма выручки, сокрытой от налогообложения, и установленной в ходе проведения оперативных контрольных мероприятий составила 1 449,4 тыс. рублей.
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