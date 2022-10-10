Утверждены дополнения в Стратегию развития стандартизации Беларуси до 2030 года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий.

По его словам, сегодня существенно усложнились условия для выпуска и реализации отечественной продукции. Предприятия в оперативном порядке отстраивают новые логистические цепочки, находят альтернативных поставщиков сырья и комплектующих, определяют и налаживают импортозамещающие производства.

«Поскольку стандарт и производство находятся в неразрывной связи, то потребовалась и корректировка стратегии развития национальной системы стандартизации. В связи с этим Госстандартом и национальным институтом по стандартизации – БелГИСС – были разработаны дополнения в принятую в 2019 г. Стратегию развития стандартизации Республики Беларусь до 2030 года», - сказал он.