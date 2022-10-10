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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,7%


09:31 13.10.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 112,7%, из него на инвестиционные товары – 101,2% и 116,1% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 115%, потребительские товары – 100% и 112,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 104,1%, с декабрем 2021 г. – 119,8%, в том числе в растениеводстве – 104,6% и 117,8% соответственно, животноводстве – 103,9% и 120,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101,9%, с декабрем 2021 г. – 112,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,9% и 115,7% соответственно, машины и оборудование – 99,4% и 106,2%, прочие работы и затраты – 106,7% и 118,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 121,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
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