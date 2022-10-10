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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ В ОБЛАСТИ СПОРТА ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ШАГ В БУДУЩЕЕ»
17:42 12.10.2022
Научные разработки БГУ в области спорта представят на выставке «Спортивные технологии: шаг в будущее», которая откроется 13 октября в Минске в рамках Международного научного конгресса «Ценности, традиции и новации современного спорта» (пр-т Победителей, 109Б, «Легкоатлетический манеж»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут фитосоли и смеси на основе натурального пряно-ароматического сырья, предназначенные для коррекции питания детей дошкольного и школьного возраста, спортсменов и пожилых людей. Также посетителям выставки продемонстрируют специальную приставку к компьютеру для оценки состояния дыхательной системы человека – спирометр МАС-1-ПК. С его помощью можно измерить параметры внешнего дыхания, сопоставить их с нормативами.
Кроме того, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта БГУ Юлия Масловская презентует инновационную компьютерную программу Volleystat-1. Данная разработка позволяет на основе статистической обработки результатов спортсмена оценить его эффективность и перспективность.
Также с докладом о развитии эмоциональной устойчивости у студентов-волейболистов выступит доцент кафедры физического воспитания и спорта БГУ Юрий Янович.
Отметим, выставка «Спортивные технологии: шаг в будущее» проходит во второй раз. Целью ее проведения является презентация инноваций в сфере спорта и туризма. Выставка работает в пяти направлениях: технологии и инновации спорта, спортивная экипировка, спортивное оборудование и инвентарь, фармакология, спортивное питание и гостеприимство. Здесь участники смогут поделиться своим опытом, знаниями, а также пообщаться с представителями академических и спортивных сообществ.
Организатором мероприятия выступает Белорусский государственный университет физической культуры.
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