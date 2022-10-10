От плательщиков Минской области за январь-сентябрь 2022 года поступило в консолидированный бюджет 3862,0 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 1 171,8 млн рублей, в местные бюджеты – 2 690,2 млн рублей.

На 89,3% бюджет сформирован за счет восьми основных доходных источников: подоходного налога – 1 087,7 млн рублей, или 28,2% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 600,4 млн рублей (15,5%), налога на добавленную стоимость – 534,7 млн рублей (13,8%), экологического налога (включая налог за добычу) – 433,6 млн рублей (11,2%), акцизов – 303,6 млн рублей (7,9%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале государственных и приравненных к ним организаций – 217,9 млн рублей (5,6%), налога на недвижимость – 168,2 млн рублей (4,4%), налога при упрощенной системе налогообложения – 105,5 млн рублей (2,7%).