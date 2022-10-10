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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ ВОЗРОСШИЙ СПРОС НА АТОМНУЮ ЭНЕРГИЮ
16:18 12.10.2022
В условиях энергетического кризиса спрос на атомную энергию значительно возрастает. На это обратил внимание министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, выступая на панельной сессии госкорпорации «Росатом» в рамках Российской энергетической недели.
"В условиях нарастающего энергетического кризиса доступ к надежному, экологичному, экономически выгодному источнику электроэнергии для многих государств стал приоритетным", - отметил Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.
Он напомнил, что в 2008 году принято стратегическое для Беларуси решение – о строительстве собственной атомной электростанции. Этот масштабный проект был заложен в Концепцию энергетической безопасности и призван существенно повысить энергетическую самостоятельность страны.
"Беларусь сделала ставку на развитие атомной энергетики, обладающей большим инновационным и производственно-технологическим потенциалом. Как показало время, это был правильный выбор", - подчеркнул руководитель Минэнерго.
Реализация проекта позволила создать возможности для удовлетворения возрастающей потребности в электроэнергии как промышленных предприятий, так и населения. С вводом двух энергоблоков БелАЭС ежегодно будет производить порядка 18,5 млрд кВтч электроэнергии, или около 40% от внутренних потребностей страны.
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