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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 14,7%


14:43 12.10.2022

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 114,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в сентябре составил 19,2%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 17,9%.

Непродовольственные товары в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом на 0,6%, с начала года – на 17,8%. В сентябре 2022 года к сентябрю 2021 года цены подскочили на 19,1%. За январь-сентябрь 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом на 0,1%, с начала года – выросли на 10,4%. В сентябре 2022 года к сентябрю 2021 года стоимость услуг взлетела на 11,4%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены на услуги увеличились на 10,8%.
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