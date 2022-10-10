Финансовой милицией совместно с Комитетом госконтроля и прокуратурой Брестской области пресечена противоправная деятельность должностных лиц ОАО «Птицефабрика «Дружба» по необоснованному завышению цен на производимую продукцию при реализации социально-значимого товара «Полутушки цыплят-бройлеров».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица с апреля по 11 октября 2022 года давали незаконное указание подчиненным переработать товар без существенных затрат (распилить тушку цыпленка-бройлера на две части), а затем реализовать его через торговые объекты, а также в дошкольные и школьные учреждения страны по завышенной стоимости без учета ценовых ограничений на социально-значимый товар.

О запрете ежемесячного повышения сверх 1,2% цены на социально-значимый товар должностные лица знали. Однако пытались извлечь максимальную прибыль при его реализации и получить премиальные выплаты (вознаграждение) за обеспечение уровня чистой прибыли и рентабельности продаж.

Сумма незаконно извлеченной указанным способом прибыли составила 6,04 млн рублей.

По данному факту Барановичским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий» Уголовного Кодекса Беларуси.

В настоящее время по данному уголовному делу Следственным комитетом проводится предварительное расследование.