В БГУ на конкурсе научных студенческих работ оценят 27 проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, направлено интеллектуальное мероприятие на популяризацию науки, содействие интеграции образовательного процесса и научной деятельности, создание условий для реализации творческих способностей студентов, стимулирование их исследовательской деятельности, а также углубление теоретической и научно-практической подготовки молодых ученых.

В этом году на рассмотрение представлено 27 студенческих исследований, из которых 17 от факультетов гуманитарного профиля и 10 от представителей естественных и точных наук. Все работы прошли экспертное заключение в подразделениях, а в ближайшие месяцы состоится заседание комиссий, где студенты выступят с докладами. Молодые ученые должны будут кратко изложить основное содержание научной работы, рассказать о своем вкладе в ее выполнение, показать научную, практическую и социальную значимость полученных результатов.

Имена победителей назовут по двум номинациям: социальных/гуманитарных наук и естественных/технических наук. Награждение лауреатов запланировано накануне Дня белорусской науки. Призеры получат право на внеочередную публикацию статьи по материалам работы в «Журнале Белорусского государственного университета».

Организатором состязания выступает Главное управление науки БГУ.