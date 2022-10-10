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ЭКОНОМИКА РБ
ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ НА ЗЕРНО ПОСЕЯНЫ В БЕЛАРУСИ НА 1,32 МЛН ГА
12:26 12.10.2022
На утро 12 октября в стране озимые зерновые на зерно посеяны на 1,32 млн га, что составляет 86,1% от плана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны на 2,215 млн га, что составляет 89,7% от плана.
В Брестской области убрано 92,6% площадей (372,4 тыс. га), Витебской - 98,6% (352,5 тыс. га), Гомельской - 86,5% (361,1 тыс. га), Гродненской - 89,8% (319,6 тыс. га), Минской - 86,8% (469,2 тыс. га), Могилевской - 86,2% (341 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,337 млн т зерна.
Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 48,1 тыс. га (16%), намолотили 347 тыс. т при средней урожайности 72,1 ц/га.
Сахарная свекла убрана на площади 43,7 тыс. га, что составляет 46,7% к плану.
Картофель убрали с 19,3 тыс. га площадей, или 74,1% от запланированного.
Другие овощи убраны с 3,8 тыс. га площадей - это 56,2% от плана.
Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 671,3 тыс. га, или 72,2% от запланированной площади.
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