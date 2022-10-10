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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕН В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА ГОМЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ-ПОСРЕДНИКА
11:54 12.10.2022
По результатам совместной проверки КГК Гомельской области и финансовой милиции в отношении бывшего руководителя одной из частных компаний Гомеля возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, гомельский посредник на протяжении года перепродавал плодоовощную продукцию бюджетным организациям республики с оптовыми надбавками до 300% (при установленной законодательством предельной надбавке в 30%).
Так, например, при приобретении капусты по цене 15 копеек за 1 кг она была поставлена дому-интернату уже по цене 70 копеек за 1 кг; при приобретении картофеля по цене 33 копейки за 1 кг он был поставлен государственному учреждению по цене 1 рубль 36 копеек за 1 кг.
Причиненный государству ущерб в результате завышения частным предприятием установленных законодательством предельных максимальных оптовых надбавок составил более 75 тыс. рублей.
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