По результатам совместной проверки КГК Гомельской области и финансовой милиции в отношении бывшего руководителя одной из частных компаний Гомеля возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, гомельский посредник на протяжении года перепродавал плодоовощную продукцию бюджетным организациям республики с оптовыми надбавками до 300% (при установленной законодательством предельной надбавке в 30%).

Так, например, при приобретении капусты по цене 15 копеек за 1 кг она была поставлена дому-интернату уже по цене 70 копеек за 1 кг; при приобретении картофеля по цене 33 копейки за 1 кг он был поставлен государственному учреждению по цене 1 рубль 36 копеек за 1 кг.

Причиненный государству ущерб в результате завышения частным предприятием установленных законодательством предельных максимальных оптовых надбавок составил более 75 тыс. рублей.