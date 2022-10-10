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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
11:41 12.10.2022
В консолидированный бюджет Витебской области за январь-сентябрь 2022 года поступило 1725,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 294,3 млн рублей, в местный бюджет – 1430,9 млн рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 723,5 млн рублей, или 41,9% в доходах консолидированного бюджета, по подоходному налогу – 562,4 млн рублей, или 32,6%, по налогу на прибыль – 159,3 млн рублей, или 9,2%, по налогу на недвижимость – 85,3 млн рублей, или 4,9%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 51,1 млн рублей, или 3,0%.
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