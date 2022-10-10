В Могилеве в предстоящие выходные сельскохозяйственные ярмарки развернутся на двух площадках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевском горисполкоме, в течение трех дней, с 14 по 16 октября, приобрести сельхозпродукцию могилевчане смогут в микрорайоне «Казимировка» (возле мини-рынка «Казимировский»).

15 и 16 октября торговые ряды будут работать на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Н2О» по ул. Златоустовского, 1.

Горожанам предложат плодоовощную продукцию, саженцы, удобрения, семена и др.