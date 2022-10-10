Потребительские цены в Минской области в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом 2022 года на 1,1%, с декабрем 2021 года – выросли на 17%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил 19,5%. За январь-сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года потребительские цены увеличились на 17,2%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению с августом увеличились на 1,6%, с начала года – на 15,7%. Годовой рост цен на продтовары в сентябре 2022 года составил 19%. За январь-сентябрь 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 18%.

Цены на непродовольственные товары выросли в сентябре 2022 года по сравнению с августом на 0,6%, с начала года – на 18,8%. В сентябре 2022 года к сентябрю 2021 года рост цен составил 20,1%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 16,2%.

Услуги в сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года подорожали на 0,2%, с начала года –на 8,2%. При этом годовой рост цен на услуги в сентябре текущего года составил 10,7%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года стоимость услуг возросла на 11,2%.