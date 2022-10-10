Министерство здравоохранения прокомментировало постановление Совета министров № 673 от 7 октября 2022 года.

«Решение о том, что государственные закупки работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медтехники и систем медицинского газоснабжения будут осуществляться из одного источника, поспособствует стабилизации цен на рынке по обслуживанию и ремонту медтехники, исключит их завышение», - говорится в комментарии ведомства.

Согласно документу, организации здравоохранения вправе осуществлять госзакупки работ (услуг) по техобслуживанию и ремонту медтехники и систем медицинского газоснабжения у РУП «Медтехноцентр» и (или) дочерних предприятий ПТРУП «Белмедтехника» с применением процедуры закупки из одного источника.

В частности, в ПТРУП «Белмедтехника» отметили, что принятый документ позволит более оперативно восстанавливать работоспособность медицинского оборудования за счет сокращения времени на проведение процедур закупок и исключения возможности заключения договоров с недобросовестными поставщиками услуг. Также документ позволит проводить прозрачную политику ценообразования оплаты услуг за техническое обслуживание и ремонт медоборудования.

Что касается РУП «Медтехноцентр», в Минздраве обратили внимание, что предприятие имеет 50-летний опыт обслуживания и производства медтехники и изделий медназначения. Есть необходимая производственная база, которая позволяет ремонтировать высокотехнологичное оборудование и медтехнику в соответствии с современными требованиями. А принятый документ поспособствует стабилизации цен на рынке по обслуживанию и ремонту медицинской техники, исключит их завышение.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение двух лет.