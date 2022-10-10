Старшеклассники пяти учреждений Кормянского района работают над созданием натуральных удобрений.

В основе производства лежит переработка органических отходов при участии дождевых или компостных червей. В науке данный процесс называется вермикомпостированием, а контейнеры, в которых «работают» черви, – вермифермами. В 2020 году на базе Струкачевского детского сада – средней школы Кормянского района Гомельской области была создана первая такая лаборатория. Сейчас компостеры установлены в пяти школах этого района, а большой «городской вермикомпостер» уличного типа объемом более 100 литров находится в редакции газеты «Зара над Сожам». Куратором научной деятельности данной тематики выступает Отдел образования, спорта и туризма Кормянского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, проект имеет опытно-экспериментальный характер и направлен на овладение учащимися навыками проведения опытов, анализа, формирование умений делать выводы и презентовать итоги своих трудов. Результаты исследований школьники используют для написания научных работ и участия в районных и областных этапах конкурсов, в которых неоднократно становились победителями.

Поддержали инициативу ученые БГУ. Во главе с проректором по научной работе Василием Сафоновым сотрудники биологического факультета, а также географии и геоинформатики и Главного управления наукипровели консультации по организации научно-исследовательской работы и использованию дождевых червей для проведения занятий по предмету биология. Для эффективной координации работы биоферм эксперты БГУ инициировали создание социально-образовательного центра исследовательской деятельности на базе Коротьковского детского сада – средней школы и предложили проект курса «Биотехнологии в сельском хозяйстве. Вермикультура» для учебной программы в рамках трудового обучения школьников.

Кроме того, от БГУ для проведения научных исследований школьниками и совершенствования образовательного процесса Коротьковскому детскому саду – средней школе вручили вермикомпостеры, пластиковые контейнеры, ящики для хранения и мультиметры.