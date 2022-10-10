ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ КОНСУЛЬТИРУЮТ ШКОЛЬНИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ БИОФЕРМ


10:14 12.10.2022

Старшеклассники пяти учреждений Кормянского района работают над созданием натуральных удобрений.

В основе производства лежит переработка органических отходов при участии дождевых или компостных червей. В науке данный процесс называется вермикомпостированием, а контейнеры, в которых «работают» черви, – вермифермами. В 2020 году на базе Струкачевского детского сада – средней школы Кормянского района Гомельской области была создана первая такая лаборатория. Сейчас компостеры установлены в пяти школах этого района, а большой «городской вермикомпостер» уличного типа объемом более 100 литров находится в редакции газеты «Зара над Сожам». Куратором научной деятельности данной тематики выступает Отдел образования, спорта и туризма Кормянского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, проект имеет опытно-экспериментальный характер и направлен на овладение учащимися навыками проведения опытов, анализа, формирование умений делать выводы и презентовать итоги своих трудов. Результаты исследований школьники используют для написания научных работ и участия в районных и областных этапах конкурсов, в которых неоднократно становились победителями.

Поддержали инициативу ученые БГУ. Во главе с проректором по научной работе Василием Сафоновым сотрудники биологического факультета, а также географии и геоинформатики и Главного управления наукипровели консультации по организации научно-исследовательской работы и использованию дождевых червей для проведения занятий по предмету биология. Для эффективной координации работы биоферм эксперты БГУ инициировали создание социально-образовательного центра исследовательской деятельности на базе Коротьковского детского сада – средней школы и предложили проект курса «Биотехнологии в сельском хозяйстве. Вермикультура» для учебной программы в рамках трудового обучения школьников.

Кроме того, от БГУ для проведения научных исследований школьниками и совершенствования образовательного процесса Коротьковскому детскому саду – средней школе вручили вермикомпостеры, пластиковые контейнеры, ящики для хранения и мультиметры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2022
валюта курс
EUR 2.5168
USD 2.5841
RUB 4.0388
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4792 +0.0106
USD 2.5500 +0.0133
RUB 4.1009 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5250 2.5400
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9850
EUR/RUB 63.0000 76.0000
USD/RUB 64.3000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте