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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ENERGYEXPO’2022
10:08 12.10.2022
Организации ГПО «Белэнерго» представили новые разработки на XXVI энергетическом форуме EnergyExpo’2022, который проходит 11-14 октября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», на объединенном стенде Министерства энергетики представлено восемь выставочных экспозиций.
Так, филиал «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» демонстрирует новые разработки в управлении светодиодным наружным освещением по проводам ЛЭП и «виртуальный полигон», на котором в виртуальном пространстве одновременно могут проходить обучение до 6 человек.
ОАО «Белэлектромонтажналадка» представила большую линейку цифровых терминалов защит – собственный продукт, актуальный в условиях ограниченного импорта.
ОАО «Белэнергоремналадка» и филиал «Белозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» презентовали оборудование и технологии для диагностики и ремонта энергетического оборудования.
Филиалы «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго» и «Гомельэнерго» представили системы управления освещением, элементы умной сети и удобные в эксплуатации SPLIT-электросчетчики.
Новинки программного обеспечения, которое замещает импортные аналоги, оперативно-информационный комплекс для диспетчеров, геоинформационная система и даже зарядные станции представили филиал «Предприятие средств диспетчерско-технологического управления» РУП «Гродноэнерго» и ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
Также в первый день специалисты организаций ГПО "Белэнерго" выступили с докладами на круглом столе «Обеспечение устойчивого развития ядерной энергетики» и научно-практической конференции «ESG-трансформация и устойчивое развитие».
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