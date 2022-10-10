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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 13-14 ОКТЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННЫЕ ОНЛАЙН-БИРЖИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
09:42 12.10.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП при содействии Министерства экономики предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции.
Как сообщается на сайте БФФПП, 13 октября 2022 года планируется проведение онлайн-переговоров с предприятиями нефтехимической промышленности (ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»).
Для участия необходимо до 12 октября 2022 г. заполнить заявку.
14 октября 2022 года запланированы переговоры с предприятиями концерна «Беллесбумпром» (ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Ивацевичдрев» – управляющая компания деревообрабатывающего холдинга BYSPAN).
Для участия необходимо до 13 октября 2022 г. заполнить заявку.
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