Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения ВВП Беларуси в 2022 году до 7% (в апреле – 6,4%). Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ.

Кроме того, ухудшена оценка восстановительного роста ВВП Беларуси в 2023 году - с 0,4% до 0,2%.

МВФ также ожидает ускорение инфляции в 2022 году до 16,5% (ранее 12,6%). Оценка инфляции в 2023 году незначительно улучшилась - до 13,1% (ранее 14,1%).