|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ СНИЖЕНИЯ ВВП БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ
09:19 12.10.2022
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения ВВП Беларуси в 2022 году до 7% (в апреле – 6,4%). Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ.
Кроме того, ухудшена оценка восстановительного роста ВВП Беларуси в 2023 году - с 0,4% до 0,2%.
МВФ также ожидает ускорение инфляции в 2022 году до 16,5% (ранее 12,6%). Оценка инфляции в 2023 году незначительно улучшилась - до 13,1% (ранее 14,1%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 12.10.2022
Конвертация в банках
на 12.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте