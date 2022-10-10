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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦЕНТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
18:09 11.10.2022
В Беларуси зарегистрировано госпредприятие «Центр цифрового развития». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства связи и информатизации.
«Во исполнение указа <...> от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» Министерство связи и информатизации Республики Беларусь приказом от 26 сентября 2022 г. № 230 <...> переименовало научно- инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем» в республиканское унитарное предприятие «Центр цифрового развития» (сокращенно - государственное предприятие «ЦЦР»)», - говорится в сообщении.
Учредителем предприятия является Министерство связи и информатизации.
Регистрация прошла 10 октября 2022 г.
Государственное предприятие «ЦЦР» является правопреемником НИРУП «ИППС» с добавлением новых функций в соответствии с принятым указом, которые 7 октября рассмотрены и одобрены на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
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