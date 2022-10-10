В Беларуси продолжается реализация ключевых инвестпроектов в энергетике. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».

«Главная задача для энергокомплекса – ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Работы проводятся на четырех крупных электростанциях – Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5», - рассказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Еще одна приоритетная задача для отрасли в текущей пятилетке -реконструкция электросетевой инфраструктуры для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии как промышленных потребителей, включая свободные экономические зоны, так и населения - для нужд отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время по всей стране осуществляются работы по модернизации подстанций различных классов напряжения, высоковольтных и распределительных линий электропередачи.

«В стадии реализации находятся такие инвестпроекты, как реконструкция высоковольтной подстанции 750 кВ «Белорусская», подстанции 220 кВ «Столбцы» с переводом ее на более высокий класс напряжения 330 кВ. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух современных подстанций 110 кВ – «Аульс» в Гродненской области и «Брест-Западная» в Брестской области, что позволит повысить надежность энергосистемы, создать дополнительные условия для развития указанных регионов», - проинформировал Виктор Каранкевич.