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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17:50 11.10.2022
В Беларуси продолжается реализация ключевых инвестпроектов в энергетике. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».
«Главная задача для энергокомплекса – ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Работы проводятся на четырех крупных электростанциях – Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5», - рассказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Еще одна приоритетная задача для отрасли в текущей пятилетке -реконструкция электросетевой инфраструктуры для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии как промышленных потребителей, включая свободные экономические зоны, так и населения - для нужд отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время по всей стране осуществляются работы по модернизации подстанций различных классов напряжения, высоковольтных и распределительных линий электропередачи.
«В стадии реализации находятся такие инвестпроекты, как реконструкция высоковольтной подстанции 750 кВ «Белорусская», подстанции 220 кВ «Столбцы» с переводом ее на более высокий класс напряжения 330 кВ. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух современных подстанций 110 кВ – «Аульс» в Гродненской области и «Брест-Западная» в Брестской области, что позволит повысить надежность энергосистемы, создать дополнительные условия для развития указанных регионов», - проинформировал Виктор Каранкевич.
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