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ЭКОНОМИКА РБ
А1 И ЮНФПА РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
17:44 11.10.2022
Компания А1 при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси запускает новую образовательную программу в рамках волонтерского движения #яонлайн.
Специально для нее эксперты разработали методические рекомендации для социальных работников, которые помогут обучать цифровой грамотности людей старшего возраста и людей с инвалидностью.
Волонтерское движение #яонлайн создано по инициативе А1 и действует с 2020 года. Присоединиться к нему может каждый, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или научить этому других. С самого начала проекта основной группой, с которой работают волонтеры, являются люди старшего возраста, так как они требуют особого подхода в изучении современных технологий и помощи со стороны своих близких.
Теперь в фокусе проекта также люди с инвалидностью – для этого уже разработаны методические рекомендации для социальных работников и готовится к выпуску серия брошюр по освоению мобильной грамотности на Ясном языке, которая будет понятна всем без исключения. Пособия для обучения и самостоятельного изучения мобильной грамотности представлены на сайте проекта https://ionline.a1.by. О том, как эффективно применять обучающие материалы, социальные работники из разных регионов страны узнают во время прохождения образовательной программы #яонлайн.
Обучение социальных работников, которые взаимодействуют с людьми старшего возраста и людьми с инвалидностью, проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Тренинги для волонтеров и социальных работников проводятся в онлайн-формате и являются частью совместного проекта А1 и ЮНФПА по повышению цифровой грамотности, который реализуется в рамках подписанного между организациями Соглашения о сотрудничестве. Благодаря этому партнерству в прошлом году уже был выпущен #яонлайн-путеводитель с инструкциями для начинающих интернет-пользователей, а также состоялось шесть мастер-классов по цифровой грамотности во всех регионах Беларуси. #яонлайн-обучение посетили около 100 человек и еще более 500 прошли его в онлайн-формате.
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