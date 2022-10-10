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ЭКОНОМИКА РБ


ГКНТ ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 100 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА ENERGYEXPO


17:32 11.10.2022

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) представил более 100 научно-технических разработок на XXVI Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo), которая проходит с 11 по 14 октября в Минске (пр-т Победителей, 20/2. Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, вниманию участников форума и посетителей выставки представлено 115 научно-технических разработок организаций Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, ООО «ИНК-ТЕХНОЛОДЖИС», ОДО «ТахатАкси», резидента Минского областного технопарка – ООО «БМЕ-Дизель» и других.

В числе передовых разработок - интеллектуальная информационная система для обеспечения контроля (надзора) в области ядерной и радиационной безопасности eLab-Control. В настоящее время с помощью этой системы в Беларуси на уровне регулирующего органа (Госатомнадзора) ведется весь учет источников ионизирующего излучения, конфигурации сетей, сетевой инфраструктуры, безопасности клиентских рабочих мест, безопасности сервера и баз данных, ядерного материала с отчетностью перед МАГАТЭ, надзор за строительством, вводом в эксплуатацию и функционированием Белорусской атомной станции. В состав системы входят модули контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС, за радиационной безопасностью источников ионизирующего излучения, а также модуль учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных отходов и отработавшего ядерного материала.

Также на выставке представлено методическое и программное обеспечение для анализа и принятия решений при формировании режимов потребления газа в региональных системах газоснабжения. Так, разработаны математические модели взаимосвязи суточного расхода газа от температуры наружного воздуха, определены сезонные коэффициенты и условно-постоянная расхода газа, не зависящая от изменения среднесуточной температуры наружного воздуха. Преимущество и экономическая эффективность состоит в минимизации ошибки при формировании заявок на поставку газа по региональным системами газоснабжения и в целом по Беларуси.

Кроме того, на выставке презентованы активные слои для солнечных элементов и трекер пространственной ориентации солнечной панели в соответствии с текущим положением Солнца. Также представлены технологии получения материалов строительного и машиностроительного назначения с использованием текстильных отходов.

Среди других разработок светодиодный светильник, который предназначен для создания энергоэффективного искусственного освещения в культивационных сооружениях защищенного грунта (теплицах, фитотронах и т.п.).
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