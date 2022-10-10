Схема минимизации налоговых обязательств выявлена в Шкловском районе и Минске.

Так, инспекцией МНС по Шкловскому району в ходе выборочной проверки организации, осуществляющей деятельность по распиловке и строганию древесины, с учетом собранных доказательств, установлен факт отнесения проверяемым субъектом в состав затрат, учитываемых при налогообложении, суммы вознаграждений трем индивидуальным предпринимателям за работы по распиловке лесоматериалов, которые фактически выполнялись работниками предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, поступившие денежные средства за минусом вознаграждения передавались индивидуальными предпринимателями руководству организации, в связи с чем проверяемая организация признана налоговым агентом, предъявлен подоходный налог.

Проверкой в соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь произведена корректировка налоговой базы по налогу на прибыль и подоходному налогу с физических лиц. По результатам проверки, предъявлено налоговых обязательств в сумме 216,0 тыс. руб.

За допущенные нарушения организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 23,9 тыс. рублей.

Аналогичная схема была использована и столичной организацией.

Инспекцией МНС по Минску в ходе проведения внеплановой проверки общества с ограниченной ответственностью установлены взаимоотношения с 38 индивидуальными предпринимателями, на расчетные счета которых данной организацией перечислены денежные средства в общей сумме 1 645,36 тыс. рублей в качестве оплаты за административно-офисные, транспортные, консультационные услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета, техническому обслуживанию компьютеров, услуги по управлению, услуги по управлению транспортным средством, услуги по управлению бетоносмесительной установкой.

Проверкой установлено, что гражданско-правовые договоры, заключённые между сторонами, фактически прикрывали трудовые договоры с целью неуплаты (неполной уплаты) подоходного налога при совершении хозяйственных операций, в связи с чем организация признана налоговым агентом.

Предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в размере 209,86 тыс. рублей.