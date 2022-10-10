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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНО РАСШИРЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСОПРТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
16:49 11.10.2022
Минэнерго намерено расширять использование электротрансопрта для производственных целей. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».
По его словам, электромобили уже входят в автопарк организаций энергосистемы.
«Пилотный проект по использованию электромобилей в производственных целях был реализован в РУП «Гомельэнерго». Мы убедились, что это выгодно как в части экономии затрат на топливо, так и сокращения эксплуатационных затрат на обслуживание транспорта. Не говоря уже про экологические аспекты использования электромобилей», - сказал министр.
Электротранспорт сегодня используется и в других энергоснабжающих организациях - «Минскэнерго» и «Брестэнерго». Всего в автопарках организаций отрасли 12 электромобилей.
«Надеемся, что с началом производства белорусских электромобилей возможности их использования энергоснабжающими организациями будут с каждым годом возрастать», - сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
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