Минэнерго намерено расширять использование электротрансопрта для производственных целей. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».

По его словам, электромобили уже входят в автопарк организаций энергосистемы.

«Пилотный проект по использованию электромобилей в производственных целях был реализован в РУП «Гомельэнерго». Мы убедились, что это выгодно как в части экономии затрат на топливо, так и сокращения эксплуатационных затрат на обслуживание транспорта. Не говоря уже про экологические аспекты использования электромобилей», - сказал министр.

Электротранспорт сегодня используется и в других энергоснабжающих организациях - «Минскэнерго» и «Брестэнерго». Всего в автопарках организаций отрасли 12 электромобилей.

«Надеемся, что с началом производства белорусских электромобилей возможности их использования энергоснабжающими организациями будут с каждым годом возрастать», - сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.