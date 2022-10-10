В экономике сохраняется преобладание положительных трендов. Об этом заявил 11 октября 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, говоря о прогнозируемой динамике ВВП за 9 месяцев 2022 года.

По его оценке, за январь-сентябрь темп роста экономики составит 95,3 процента, что на 0,2 п.п. лучше «августовских» результатов.

«Значительную поддержку положительным трендам, обозначившимся в прошлом месяце, оказали рост урожайности по зерновым, рапсу, эффективный труд наших хлеборобов и, как следствие, увеличение выпуска продукции АПК. Опережающие темпы заготовки кормов позволят в полной мере обеспечить сырьем животноводство, а население – мясом, молоком, другими продуктами. Это существенный вклад в продовольственную безопасность страны «плюс» новые возможности для экспорта.

Также мы ожидаем увеличения вклада промышленности в экономический рост за счет наращивания выпуска в машиностроении, деревообработке, а также продуктов питания.

Ключевым результатом реализуемых правительством мер поддержки экономики стала сбалансированная работа реального сектора. Об этом свидетельствует позитивная динамика финансовых результатов предприятий. Их выручка по итогам 7 месяцев 2022 г. росла быстрее себестоимости на 0,9 п.п., рентабельность продаж выше уровня прошлого года на 0,8 п.п. Снижаются удельный вес убыточных организаций, долговая нагрузка.

Отлаженная логистика поставок и выгодные продажи обеспечили по итогам 8 месяцев рекордное внешнеторговое сальдо за последние десять лет – «плюс» 3,5 млрд. долларов. Эта валютная выручка станет дополнительным фактором повышения устойчивости нашей экономики», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он спрогнозировал, что тенденция на прирост ВВП месяц к месяцу сохранится, по меньшей мере.