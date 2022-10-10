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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ МАКСИМАЛЬНО ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
16:24 11.10.2022
Организации энергетики максимально задействованы для замещения комплектующих импортного производства. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».
«Максимально задействованы возможности организаций энергосистемы и промышленных предприятий страны для замещения ряда оборудования, отдельных запчастей, узлов и комплектующих импортного производства на белорусское, в том числе с применением такого нового метода, как реинжиниринг», - отметил Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Одновременно отрабатываются вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний.
«Проведены соответствующие двусторонние встречи, представители белорусских организаций отрасли выезжали на переговоры в Российскую Федерацию, есть конкретные предложения о развитии сотрудничества, над которыми мы сейчас работаем», - проинформировал руководитель Минэнерго.
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