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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ "ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА" СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 25-26 ОКТЯБРЯ


15:37 11.10.2022

Форум "Дни маркетинга, рекламы и брендинга" пройдет 25-26 октября в Миске (Minsk Marriott Hotel).

Ежегодно более 300 представителей компаний посещают форум с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.

В программе форума более 70 мастер-классов, основанных на реальных кейсах 2022 года.

В качестве спикеров выступят 50 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, представители топ-менеджмента, креативные директора и другие яркие представители маркетингового и коммуникационного сообщества, которые лично принимали участие в разработке и реализации антикризисных стратегий брендов.

Кульминацией форума станет Гала-церемония награждения победителей Премии ADMA и Фестиваля рекламы ЛАМА.

Ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.
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