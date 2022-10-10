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ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ "ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА" СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 25-26 ОКТЯБРЯ
15:37 11.10.2022
Форум "Дни маркетинга, рекламы и брендинга" пройдет 25-26 октября в Миске (Minsk Marriott Hotel).
Ежегодно более 300 представителей компаний посещают форум с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.
В программе форума более 70 мастер-классов, основанных на реальных кейсах 2022 года.
В качестве спикеров выступят 50 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, представители топ-менеджмента, креативные директора и другие яркие представители маркетингового и коммуникационного сообщества, которые лично принимали участие в разработке и реализации антикризисных стратегий брендов.
Кульминацией форума станет Гала-церемония награждения победителей Премии ADMA и Фестиваля рекламы ЛАМА.
Ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.
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