Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС скорректировали. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».

По его словам, принято решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.

Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап, подчеркнул министр.

«Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача», - сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.