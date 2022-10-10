|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРОКИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС СКОРРЕКТИРОВАЛИ
14:24 11.10.2022
Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС скорректировали. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».
По его словам, принято решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.
Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап, подчеркнул министр.
«Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача», - сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 11.10.2022
Конвертация в банках
на 11.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте