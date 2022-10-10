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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО – МИНИСТР
13:52 11.10.2022
Энергосистема Беларуси работает стабильно, организации отрасли оперативно реагируют на внешние вызовы. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».
«Накопленный в отрасли опыт и производственный потенциал, проведенная благодаря поддержке Главы государства модернизация объектов энергосистемы позволяют оперативно реагировать на внешние вызовы, консолидировать усилия и имеющиеся ресурсы на решение важнейшей задачи по укреплению энергетической самостоятельности и энергетической безопасности Беларуси», - подчеркнул Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Несмотря на непростые условия, энергосистема страны работает стабильно, обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение энергоресурсами потребителей реального сектора экономики и населения, добавил он.
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