Энергосистема Беларуси работает стабильно, организации отрасли оперативно реагируют на внешние вызовы. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».

«Накопленный в отрасли опыт и производственный потенциал, проведенная благодаря поддержке Главы государства модернизация объектов энергосистемы позволяют оперативно реагировать на внешние вызовы, консолидировать усилия и имеющиеся ресурсы на решение важнейшей задачи по укреплению энергетической самостоятельности и энергетической безопасности Беларуси», - подчеркнул Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Несмотря на непростые условия, энергосистема страны работает стабильно, обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение энергоресурсами потребителей реального сектора экономики и населения, добавил он.