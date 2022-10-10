ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,7%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 14,3%


13:18 11.10.2022

Продовольственные товары в Минске в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 1,7%, с декабрем 2021 года – на 14,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в сентябре составил 18,2%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 17,4%.

Непродовольственные товары в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 21,5%. В сентябре годовой рост цен составил 23,5%. При этом за январь-сентябрь текущего года к уровню января-сентября 2021 года цены подскочили на 21,2%.

Цены на услуги в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 0,1%, с декабрем 2021 года –на 10,2%. Годовой рост цен на услуги в сентябре составил 12,1%. В январе-сентябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2022
валюта курс
EUR 2.4792
USD 2.5500
RUB 4.1009
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4792 +0.0106
USD 2.5500 +0.0133
RUB 4.1009 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4880 2.5050
USD 2.5650 2.5750
RUB 3.2000 4.0800
подробнее

Конвертация в банках
на 11.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9670 0.9800
EUR/RUB 61.5000 73.0000
USD/RUB 63.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте