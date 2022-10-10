|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,7%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 14,3%
13:18 11.10.2022
Продовольственные товары в Минске в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 1,7%, с декабрем 2021 года – на 14,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в сентябре составил 18,2%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 17,4%.
Непродовольственные товары в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 21,5%. В сентябре годовой рост цен составил 23,5%. При этом за январь-сентябрь текущего года к уровню января-сентября 2021 года цены подскочили на 21,2%.
Цены на услуги в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 0,1%, с декабрем 2021 года –на 10,2%. Годовой рост цен на услуги в сентябре составил 12,1%. В январе-сентябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 11.10.2022
Конвертация в банках
на 11.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте