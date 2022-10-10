Продовольственные товары в Минске в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 1,7%, с декабрем 2021 года – на 14,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в сентябре составил 18,2%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены увеличились на 17,4%.

Непродовольственные товары в сентябре 2022 года подорожали по сравнению с августом 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 21,5%. В сентябре годовой рост цен составил 23,5%. При этом за январь-сентябрь текущего года к уровню января-сентября 2021 года цены подскочили на 21,2%.

Цены на услуги в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 0,1%, с декабрем 2021 года –на 10,2%. Годовой рост цен на услуги в сентябре составил 12,1%. В январе-сентябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.