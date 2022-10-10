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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОТЧИТАЛОСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВЕРКАХ ЦЕН
13:07 11.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 7 по 9 октября 2022 года охватило проверками 178 торговых объектов различных форм собственности на предмет соблюдения директивы от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен» и постановления правительства от 6 октября 2022 г. № 669 «О временных мерах по стабилизации цен».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, нарушения установлены в 1 торговом объекте, по 4 фактам усматриваются нарушения, в связи с чем субъектам хозяйствования направлены дополнительные запросы.
МАРТ напоминает всем субъектам хозяйствования о неукоснительном соблюдении законодательства. При выявлении роста цен (тарифов) к нарушителям будут применены соответствующие меры.
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