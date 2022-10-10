Более 13,7 тыс. т топливных гранул (пеллет) отечественного производства выставлено на биржевые торги продукцией деревообработки для реализации на внутреннем рынке. Торговая сессия состоится 12 октября 2022 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, исходя из объема ресурса, который белорусские пеллетные заводы планируют реализовать на бирже, предстоящие торги станут крупнейшими с момента вывода данной товарной позиции на биржевую площадку.

«В настоящее время в Беларуси работают более 20 пеллетных заводов, способных выпускать около 300 тыс. т пеллет в год. На торги 12 октября выставлены так называемые „серые пеллеты“ сорта А2 из древесины хвойных пород. „Серые пеллеты“ в отличие от „белых“ содержат определенное количество примесей, однако по показателям зольности и теплоты сгорания они практически не уступают „светлым“ аналогам. Основная область применения таких пеллет — крупные ТЭЦ и промышленные предприятия», - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

На БУТБ также отмечают, что внутренний рынок пеллет в Республике Беларусь сейчас еще только формируется, поэтому до недавнего времени невысокий уровень спроса со стороны белорусских потребителей не позволял в полной мере использовать механизм биржевых торгов при реализации данной продукции. Вместе с тем ввод в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей, а также постепенное переоборудование котельных на использование биотоплива будет способствовать более широкому применению топливных гранул в энергетической отрасли, а объемы биржевых сделок продолжат увеличиваться.